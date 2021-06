Magazine Luiza faz entrada agressiva no Rio de Janeiro, com 50 lojas

O Magazine Luiza fará uma entrada agressiva no Rio de Janeiro, com abertura de 50 lojas nas próximas semanas: 23 em um único dia da semana do dia 5.

A notícia confirmada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostra um empenho da companhia em sua estratégia multicanal. Como combina os estoques das lojas às entregas de seu e-commerce, a companhia fica com suas vendas online mais fortes onde tem mais pontos físicos.

Como parte da ação de marketing para o lançamento, o Magazine Luiza vai financiar a reforma de ônibus do sistema BRT, que ganharão wi-fi gratuito por seis meses. Além disso a campanha deve contar com a participação da cantora Anitta.

