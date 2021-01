Magazine Luiza estende dia de queima de estoque para evitar aglomeração

A liquidação de início de ano do Magazine Luiza deste ano terá parte das ofertas diluída em quatro dias. As promoções começam na quinta-feira, 7, e se estendem até o domingo, 10. A empresa espera, assim, aliviar a forte demanda da sexta-feira, dia tradicional do evento. O site e o aplicativo da companhia, por sua vez, prometem receber mais ofertas nesta 28ª edição da queima de estoque. O novo formato visa, assim, evitar aglomerações nas lojas.

Segundo o Magazine Luiza, serão milhares de itens com descontos de até 80% nas lojas físicas e no e-commerce, com frete grátis. Diferentemente dos anos anteriores, quando as lojas abriam suas portas mais cedo, todas as unidades funcionarão em horário comercial, de acordo com os decretos municipais de cada região.

A companhia diz ainda que os centros de distribuição foram reforçados em estoques para a data e que a modalidade de entrega chamada de Ship From Store estará disponível em diversas cidades do Brasil pela primeira vez. Neste sistema, o pedido online é recebido e entregue diretamente da loja mais próxima do consumidor,

Nas lojas físicas, para evitar aglomeração em filas, haverá “caixas móveis” para que os clientes efetuem as compras por um celular, sem precisar se dirigir ao caixa.

Ainda em janeiro, mais varejistas devem realizar promoções para virar os estoques e movimentar o caixa. A Associação Comercial de São Paulo organiza o período de promoções, de 23 a 31 de janeiro, chamado “Sampa Week”. A iniciativa, segundo a instituição, tem como propósito estimular vendas e movimentar a economia.

