Magazine Luiza é o novo parceiro da PicPay Store

O Magazine Luiza entrou para o cardápio de lojas parceiras do shopping virtual do PicPay, a PicPay Store. A parceria inclui cashback para os clientes, que pode chegar a até 10%, válidos para qualquer produto. O novo parceiro está sendo gradualmente liberado aos usuários da plataforma financeira.

A loja do PicPay tem mais de 330 parceiros, e é uma das verticais que a carteira digital tem utilizado para aumentar o engajamento dos clientes.

O cashback concedido nas compras é depositado na conta do cliente no PicPay, dentro do prazo estipulado pelo parceiro.

O PicPay possui mais de 20 milhões de usuários ativos.