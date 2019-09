Magazine Luiza anuncia frete grátis para marketplace de compras a partir de R$ 99

O Magazine Luiza anunciou nesta quarta-feira, 25, que arcará com as despesas de entrega e retirada em loja para parceiros do marketplace – plataforma que conecta seus parceiros aos clientes da empresa – a partir de R$ 99. A decisão foi anunciada por Frederico Trajano, presidente do grupo, durante a Expo Magalu, realizada hoje na capital paulista.

Esse benefício já é oferecido para os clientes nos produtos vendidos pelo Magazine Luiza e agora foi estendido aos parceiros, visando ampliar sua rede de terceirizados, que hoje é integrada por mais de 8 mil parceiros.

A empresa ainda passará a subsidiar a taxa de adiantamento de recebíveis para seus parceiros no Marketplace.

Foram anunciados outros dois serviços que serão disponibilizados para os sellers da empresa: o Magalu Tax, uma ferramenta para facilitar o pagamento de imposto, e o iPDV, plataforma que possibilita que o parceiro venda produtos do Magazine Luiza.