Magazine Luiza anuncia categoria de tecnologia em mais de 300 lojas da Marisa

O Magazine Luiza e a Marisa Lojas anunciaram parceria de um projeto de store in store, no qual a Magazine Luiza será responsável pela categoria de tecnologia em mais de 300 lojas da Marisa em todas as regiões do País.

Segundo comunicado, um dos objetivos do Magazine Luiza será a venda de produtos como smartphones e acessórios; serviços digitais, como Magalu Conecta, Maga Mais e cartões de conteúdo e seguros como garantia estendida e proteção contra roubo e furto ou quebra acidental.

“Vale ressaltar que o Magalu será responsável pela estratégia comercial, disponibilidade de produtos, faturamento, financiamento, logística, contratação e gestão dos colaboradores”, disse a empresa.

A opção “Retira Loja”, modalidade que possibilita a retirada de produtos comprados no e-commerce diretamente nas mais de 1.000 lojas físicas do Magalu, também estará disponível nas lojas da Marisa.