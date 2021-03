Magalu compra app ToNoLucro e plataforma GrandChef

O Magalu informou na noite desta terça-feira, 30, a aquisição do app ToNoLucro e da plataforma GrandChef, com o objetivo de fortalecer sua operação de delivery de alimento. Segundo comunicado da companhia, o app tem forte atuação em Goiás, Pará e Tocantins, com presença em mais de 40 cidades e com 5 mil restaurantes cadastrados e 2 mil entregadores ativos A plataforma, por sua vez, conta com uma rede de entregadores e também gerencia pagamentos dos pedidos. Com as aquisições, o Magalu se consolida na quarta posição do mercado brasileiro de delivery. E segundo Eduardo Galanternick, vice-presidente de negócios, em pouco tempo, a companhia deve brigar pela liderança desse setor.

A Magalu entrou no ramo de delivery de comida pronta em setembro do ano passado, com a aquisição da AiQFome. “Este é um segmento muito importante para o Magalu e que, no geral, em 2020, movimentou 196 bilhões de reais”, diz Galanternick, em nota.

Fundada no Paraná, a GrandChef cresceu exponencialmente e se transformou em uma das maiores plataformas de tecnologia para pequenos e médios restaurantes do Brasil. Sua base de clientes conta com mais de 3 mil restaurantes espalhados por 25 estados brasileiros.

O mercado brasileiro de delivery de refeições movimentou R$ 18 bilhões no ano passado. Levando em conta todo o mercado de alimentação fora de casa, o mercado potencial é de R$ 196 bilhões.

