Mafioso Matteo Messina Denaro é internado em hospital

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 8 AGO (ANSA) – O líder mafioso Matteo Messina Denaro foi internado nesta terça-feira (8) em um hospital de L’Aquila, no centro da Itália, após um agravamento de seu estado de saúde.

Aos 61 anos, o chefão da Cosa Nostra está em tratamento contra um tumor no cólon e, recentemente, passou por uma pequena operação devido a problemas urológicos.

Segundo fontes sanitárias, Messina Denaro foi transferido da penitenciária de segurança máxima de L’Aquila, onde cumpre pena de prisão perpétua em regime de isolamento total, para o Hospital San Salvatore sob um forte esquema de proteção.

“As condições [de Messina Denaro] pioraram e não são compatíveis com o cárcere duro”, disse o advogado do mafioso, Alessandro Cerella, ainda antes da internação. De acordo com a defesa, o chefe da Cosa Nostra precisa de assistência médica 24 horas por dia.

Messina Denaro estava foragido desde 1993 e era tido como o “chefe dos chefes” da máfia siciliana, mas foi capturado em janeiro passado, em um hospital privado de Palermo onde faria quimioterapia.

O mafioso é conhecido pelo estilo de playboy, incluindo a inclinação por marcas de luxo, e também pela crueldade contra rivais. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias