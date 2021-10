Máfia dos Tigres, Narcos, Cowboy Bebop e mais: o que chega ao Netflix em novembro

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (20) todas as produções que entrarão para para o catálogo neste mês de novembro.

Os destaques ficam para o documentário ‘A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle’, que conta história do dono do Myrtle Beach Safari e todo seu passado tortuoso. Além da terceira temporada de Narcos: México. A aguardada adaptação live action do clássico anime Cowboy Bebop também vai acontecer em novembro.

Há novas produções coreanas, puxadas pelo sucesso de ‘Round 6’, além de documentários, produções que marcam o mês da Consciência Negra, animes e títulos infantis. Confira:

Séries

5 de novembro

Big Mouth – Temporada 5

Confissões românticas, broncas e boatos terríveis correm soltos com a chegada dos Besouros-do-amor e das Minhocas do Ódio.

Narcos: México – Temporada 3

Novos líderes de cartéis disputam o poder. Enquanto a imprensa busca a verdade, agentes do governo se equilibram na tênue corda bamba entre a justiça e a corrupção.

6 de novembro

Arcane – Temporada 1

Em meio ao conflito entre as cidades-gêmeas de Piltover e Zaun, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis.

19 de novembro

Cowboy Bebop – Temporada 1

Live-action baseado em anime clássico, esse é um título muito aguardado da plataforma. Na história, esses caçadores de recompensas viajam pela galáxia atrás dos bandidos mais perigosos do universo. Eles estão prontos para salvar o mundo — se forem bem pagos, lógico!

23 de novembro

Mestres do Universo: Salvando Eternia – Parte 2

Depois que uma batalha catastrófica divide Eternia, Teela e uma aliança improvável precisam evitar o fim do Universo nesta sequência do clássico dos anos 80.

24 de novembro







A mais pura verdade – Temporada 1

Um comediante vê sua vida virar de cabeça para baixo após uma noite desastrosa com o irmão e corre o risco de perder tudo o que conquistou.

Estreias coreanas

19 de novembro

Refletidas

A vida próspera e invejável de uma pintora começa a se deteriorar depois que uma jovem brilhante ressurge em sua vida como uma sombra do que ela já foi.

Profecia do Inferno

Criaturas sobrenaturais mandam indivíduos para o inferno em condenações sangrentas e dão origem a um grupo religioso baseado no conceito de justiça divina.

20 de Novembro

Novo Mundo

Neste reality, seis celebridades usam estratégia e sabotagem para acumular uma moeda virtual que pode virar dinheiro real no último dia da estadia em uma ilha utópica.

Filmes

5 de novembro

Um Match Surpresa

Depois de conhecer o par perfeito em um aplicativo de namoro, uma escritora de LA descobre que foi enganada após viajar cinco mil quilômetros para surpreendê-lo no Natal.

11 de novembro

7 Prisioneiros

Um jovem humilde precisa escapar das garras de um traficante de pessoas. Será que ele vai conseguir se manter fiel aos seus princípios enquanto luta para sobreviver?

12 de novembro

Alerta Vermelho

Um agente do FBI persegue o ladrão de arte mais procurado do mundo. Ele só não esperava ter seu alvo como parceiro para prender uma bandida muito esperta.

17 de novembro

Amor Sem Medida

Uma advogada divorciada se apaixona por um carismático cardiologista. Mas, quando a diferença de altura causa problemas, estará ela pronta para ouvir seu coração?

19 de novembro

Reze Pelas Mulheres Roubadas

Em uma região montanhosa do México repleta de papoulas, três garotas se refugiam na amizade para lidar com as provações de um cartel de drogas.

Tick, Tick…Boom!

Às vésperas de fazer 30 anos, um compositor promissor lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo se esgote.

Mês da Consciência Negra

3 de novembro

Vingança e Castigo

Sedento por vingança, o fora da lei Nat Love reúne seu bando para derrotar o impiedoso Rufus Buck, um criminoso que acabou de sair da prisão.

10 de novembro

Identidade

Na Nova York dos anos 1920, uma mulher negra vê seu mundo virar de cabeça para baixo depois de se envolver com uma amiga de infância que finge ser branca.

24 de novembro

Ferida

Uma ex-lutadora de MMA volta ao ringue para manter a custódia do filho e recomeçar sua carreira. Dirigido e estrelado por Halle Berry.

Documentários especiais

17 de novembro

A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle

O mundo de “A Máfia dos Tigres” fica ainda mais selvagem com esta série sobre Doc Antle, dono do Myrtle Beach Safari, e seu passado sombrio e tortuoso.

19 de novembro

Explicando – A Mente – Temporada 2

Nossa mente é capaz de feitos incríveis, mas também pode atrapalhar as melhores intenções. Mergulhe na ciência por trás da criatividade, da lavagem cerebral e muito mais.

Crianças e Família

16 de novembro

Johnny Test e a Grande Viagem do Bolo de Carne

Acompanhe Johnny e Dukey em uma jornada épica e interativa para encontrar o bolo de carne perfeito — e evitar ter que comer o jantar preparado pelo pai.

18 de novembro

Farejando Novos Mundos

Em um futuro próximo, cientistas da Terra enviam um grupo de cachorros geneticamente modificados para explorar a galáxia em busca de um novo planeta para chamar de lar.

23 de novembro

Waffles + Mochi: Uma Festa Congelante

As visitas chegam à casa de Waffles e Mochi para comemorar o Dia do Gelo, a festa de inverno. Só tem um problema: o Dia do Gelo não existe!

Anime

25 de novembro

Super Crooks

Johnny Bolt recruta um grupo de vilões esfarrapados para um último golpe. O alvo: um implacável chefão do crime com superpoderes. O que poderia dar errado?

