Mafê Costa termina em 7º na prova dos 400m livre da natação

Não deu para Mafê Costa na natação em Paris 2024. A brasileira terminou a final dos 400m livre feminino na 7ª colocação, com o tempo de 4:03:53. Mais cedo Mafê havia se classificado para a final da prova com a 7º posição, largando na raia um.

A prova teve domínio da australiana Ariarne Titmus, que saiu bem e se manteve na frente durante toda a prova, conquistando a medalha e ouro. A prata ficou com a canadense Summer MCIntosh. Já a medalha de bronze ficou com a multicampeã olímpica norte-americana Katie Ledecky, uma das grandes estrelas do torneio.

Mafê agora se concentra para o restante da competição. A a brasileira de 21 anos também vai disputar os 200 m e revezamentos 4×100 m e 4×200 m livre.

Cachorrão conquistou a 5ª colocação

Antes da prova de Mafê, foi a vez do brasileiro Guilherme Costa, o “cachorrão”, disputar a final dos 400 m livre masculino. O brasileiro havia se classificado com o 2º melhor tempo da prova, mas foi superado e terminou a disputa na 5ª colocação. Apesar disso, o brasileiro bateu o recorde sul-americano da prova e registrou o melhor tempo de sua carreira.