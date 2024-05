Mafalda ganha homenagens da Itália à Colômbia por 60 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/05/2024 - 17:50 Para compartilhar:

BOGOTÁ, 27 MAI (ANSA) – A personagem Mafalda, simpática menina de espírito inconformista obra do cartunista argentino Quino (1932-2020), ganhará uma série de homenagens da Itália à Colômbia em celebração ao seu 60º aniversário.

Em Rimini, uma exposição gratuita na praia será aberta entre julho e setembro para todos os apaixonados pela menina de seis anos, que odeia sopa, adora os Beatles e o desenho do Pica-Pau e se comporta como uma típica menina da sua idade, mas tem uma visão adulta da vida e vive questionando o mundo à sua volta Já na Colômbia, depois de percorrer os corredores do aeroporto de Bogotá, Mafalda ajudará as viúvas e órfãos da Polícia Nacional, tendo em vista que cada uma das 14 esculturas que compõem a exposição será vendida em leilão para caridade.

Amado por milhares de pessoas de todas as idades, o fenômeno mundial do desenho animado foi publicado em diversos países, traduzido para 20 idiomas, e suas aventuras venderam mais do que 50 milhões de cópias.

Preocupada com a paz e os direitos humanos, Mafalda foi apresentada pela primeira vez em 29 de setembro de 1964 no semanário argentino Primera Plana.

Já na Itália, sua primeira aparição foi com uma analogia publicada em 1968 pela editora Feltrinelli. Também teve a coleção Bompiani “Mafalda la contestataria”, com o prefácio do escritor italiano Umberto Eco, e, logo depois, a tira da personagem passou a ser veículada no “Paese Sera”, de Roma.

A coleção completa das tiras foi compilada em “Tutto Mafalda”, um livro para conhecer todos os detalhes sobre a personagem e seu criador, lançado em 2016 pela Magazzini Salani, editora italiana desde 2006. (ANSA).