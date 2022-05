Maestros, Ganso e Arrascaeta regem Fluminense e Flamengo em clássico no Brasileirão Meias dos rivais são dois dos principais jogadores de cada equipe e têm capítulos marcantes em Fla x Flus

O clássico entre Fluminense e Flamengo reúne elementos e duelos interessantes seja no gol, nas defesas ou nos ataques. Mas um dos mais importantes é entre os maestros dos times. Paulo Henrique Ganso e Giorgian De Arrascaeta são dois dos meias mais badalados do futebol brasileiro. O primeiro nutria grande expectativa pelo início da carreira e nos últimos meses retomou o protagonismo. O segundo é considerado por muitos o maior estrangeiro da história do Fla.





Os dois se enfrentam neste domingo, às 18h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico tem transmissão em tempo real do LANCE!. Em jogo a missão de reger equipes pressionadas pela vitória na competição.

“Boi, boi, boi, boi da cara preta, o Paulo Henrique Ganso joga mais que o Arrascaeta”, “Ih o Ganso está vindo aí e muita taça eu vou ganhar, Arrascaeta é o ca*****, nunca jogou com o Neymar”. Essas músicas são comuns nas arquibancadas do Fluminense para exaltar o camisa 10. Um dos jogadores que chegaram com maior expectativa nos últimos tempos, Ganso chegou a se destacar em 2019, mas perdeu espaço.

Após sofrer com problemas físicos, Ganso tinha 2022 como foco para ser seu grande ano. O início foi devagar e sem muito espaço, mas no momento em que ganhou a confiança de Abel Braga, conquistou a titularidade e se tornou incontestável. Importante para o título do Campeonato Carioca, o jogador foi um dos poupados na histórica goleada sobre o Oriente Petrolero (BOL) na Copa Sul-Americana visando o clássico.

De 2008 até agora, Ganso fez 19 jogos contra o Flamengo na carreira incluindo as passagens por Santos, São Paulo e Fluminense. O Rubro-Negro leva ampla vantagem com nove vitórias, cinco triunfos para o meia e cinco empates. Ele marcou dois gols. Mas a história com o rival não é apenas pelo desempenho. Ele já esteve no radar do Fla algumas vezes ao longo dos últimos anos.

Na temporada, são 23 jogos, 15 como titular, quatro gols marcados e três assistências.

Poupado na vitória do Flamengo sobre o Sporting Cristal, por 2 a 1, na última terça-feira, Arrascaeta está pronto e descansado para enfrentar o Fluminense, neste domingo, no Maracanã. O Rubro-Negro vai precisar e muito do seu camisa 14, já que não vence o Tricolor há cinco jogos, mas o uruguaio tem dado conta do recado.

O Flamengo contou com Arraascaeta em 24 jogos nesta temporada. Venceu 13, empatou 7 e perdeu 4. O uruguaio contribuiu com 7 gols e 9 assistências, uma delas no último confronto com o Fluminense, porém o passe para o gol de Gabi não foi o suficiente para o Rubro-Negro conquistar o Carioca.

De fato o Tricolor costuma ser um rival que causa dificuldade para Arrascaeta. Em 14 Fla-Flus, o uruguaio soma apenas um gol e duas assistências. De quebra, no primeiro encontro diante do rival, perdeu a bola que ocasionou o gol de Luciano, que deu a vitória ao Fluminense, na semifinal da Taça Guanabara de 2019.

Em comparação, Arrascaeta costuma brilhar nos outros clássicos estaduais. Nos 10 jogos contra o Vasco, foram 4 gols e três assistências. Já diante do Botafogo, o uruguaio balançou a rede uma vez, deu um passe decisivo, em três partida. Neste domingo, Arrascaeta terá a chance de melhorar o retrospecto e ajudar o Flamengo quebrar o jejum diante do Fluminense, rival que não vence há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate.

