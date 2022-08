Maersk vê problemas prolongados na cadeia de suprimentos e eleva projeção de Ebitda

Por Jacob Gronholt-Pedersen







Copenhague (Reuters) – A Maersk aumentou nesta terça-feira a projeção de lucro operacional para 2022 pela segunda vez, após sua receita trimestral superar as estimativas com a persistência dos problemas nas cadeias de suprimentos globais mantendo as taxas de frete elevadas.

O setor de transporte marítimo registrou lucros recordes nos últimos trimestres devido a um aumento na demanda e aos bloqueios sanitários segurando contêineres nos principais portos da China, Europa e Estados Unidos.

“O congestionamento nas cadeias de suprimentos globais, levando a taxas de frete mais altas, continuou por mais tempo do que o inicialmente previsto”, disse a Maersk em comunicado.

Agora, a empresa dinamarquesa espera um Ebitda de cerca de 37 bilhões de dólares contra os 30 bilhões de dólares da projeção mais recente. Inicialmente, a Maersk estimava um Ebitda anual de 24 bilhões de dólares.

A nova projeção é baseada em uma normalização gradual no transporte marítimo de contêineres no quarto trimestre deste ano. A expectativa anterior tinha como base que isso acontecesse no início do segundo semestre.

A Maersk, uma das maiores transportadoras de contêineres do mundo, com uma participação de mercado de cerca de 17%, disse em junho que é improvável que o custo do transporte de mercadorias diminua em breve devido a uma série de pressões inflacionárias.

Por volta de 11h20 (horário de Brasília), as ações da Maersk avançavam 1,5%.

A receita da empresa no segundo trimestre ficou em 21,7 bilhões de dólares, acima dos 19,7 bilhões de dólares projetados por analistas em uma pesquisa compilada pela própria companhia.

O Ebitda ajustado foi de 10,3 bilhões de dólares, comparado a 8,2 bilhões de dólares em estimativa de analistas.

A Maersk deve publicar um conjunto completo de resultados do segundo trimestre em 3 de agosto.

