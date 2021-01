Maersk projeta crescimento de 20% no faturamento no Brasil neste ano

São Paulo, 8 – A Maersk, maior empresa de logística integrada do mundo, prevê crescer cerca de 20% em faturamento no Brasil neste ano, por conta do plano de expansão dos serviços logísticos no País. A avaliação é de Julian Thomas, presidente do grupo Maersk no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A companhia divulgou nesta sexta-feira, 8, relatório, o qual prevê um crescimento de 3,5% nas exportações e de 7% nas importações neste ano, sem detalhar números de faturamento.

O balanço sobre o Brasil, até o terceiro trimestre de 2020, indica que a exportação se manteve positiva ao longo do período, com crescimento de 4% no primeiro trimestre, 1% no segundo (período de pico da pandemia de covid-19) e 7% entre julho e setembro, informa a companhia, em comunicado.

Segundo José Salgado, diretor executivo Comercial da Maersk, o resultado se deve a fatores como “a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a valorização do dólar e a seca nos Estados Unidos, que favoreceu produtos brasileiros como soja, milho e o suco de laranja”.

O produto refrigerado de maior destaque em 2020 é a proteína animal, especialmente a carne suína, que cresceu 63% em relação a 2019.

As exportações de frutas apresentaram crescimento de 15%. Enquanto isso, a madeira foi destaque entre as cargas secas, com aumento de 28%, principalmente para os mercados da Ásia e dos Estados Unidos. O café também teve um aumento elevado na exportação, com crescimento de 10%, com maior destaque durante o mês de novembro.

“Percebemos uma evolução de crescimento mais rápida na área de refrigeradores, principalmente em frutas e proteína animal, que estão diretamente ligadas ao consumo. Apesar da pandemia e da crise mundial, a exportação vem se recuperando”, concluiu Salgado.

