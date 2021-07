Maersk constrói primeiro porta-contêiner neutro em carbono do mundo

A A.P. Moller-Maersk e os estaleiros Hyundai Mipo fecharam um contrato para a Hyundai Mipo construir um navio alimentador com tecnologia de dois motores que permite navegar com metanol ou combustível tradicional com teor de enxofre considerado “muito baixo”. A Maersk anunciou a intenção de encomendar o projeto, o primeiro da indústria, em 17 de fevereiro. Ele navegará com a bandeira dinamarquesa.

“Este navio porta-contêiner inovador mostra que soluções em escala para resolver adequadamente o desafio de emissões já estão disponíveis hoje”, disse a CEO da Fleet & Strategic Brands, A.P. Moller-Maersk, Henriette Hallberg Thygesen.

De acordo com ela, os navios “do futuro”, por serem neutro em emissão de carbono, estarão em operação a partir de 2023. “Muitos clientes nos procuram em busca de ajuda para descarbonizar suas cadeias de abastecimento”, relatou.

A embarcação terá 172 metros de comprimento e navegará na rede da Sealand Europe, uma subsidiária da Maersk, na rota marítima do Báltico entre o Norte da Europa e a Baía de Bótnia.

A empresa informou que a configuração de propulsão de metanol para a embarcação será desenvolvida pela MAN Energy Solutions e a Hyundai Engine and Machinery (motor principal) e Himsen (motor auxiliar) em colaboração com Hyundai Mipo e Maersk. A empresa de classificação será a American Bureau of Shipping (ABS).

“Desenvolver este navio é um desafio significativo, mas já avançamos muito em nosso trabalho com o estaleiro e os fabricantes para alcançar este marco. Enquanto estamos sendo pioneiros na nossa indústria, trabalhar com tecnologias comprovadas e com potencial de custo de maior escala está se tornando muito claro para nós”, comentou o chefe de tecnologia de frota da A.P. Moller-Maersk, Ole Graa Jakobsen.

A companhia informou que mais da metade de seus maiores clientes definiram – ou estão em processo de definição – metas ambiciosas com base científica ou zero carbono para suas cadeias de abastecimento.

A construção do navio, dessa forma, apoiaria o crescente número de clientes da empresa que passaram a procurar produtos neutros em carbono.

