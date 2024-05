Mãe vs namorada: entenda a polêmica envolvendo Endrick

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 15:55 Para compartilhar:

Após a entrevista de Endrick no programa “Conversa com Bial” no início da semana, a mãe do jogador, Cíntia Ramos, publicou um registro de bastidor – mas acabou cortando da foto a atual namorada do filho, a modelo Gabriely Miranda.

A Mãe do Endrick cortando a nora da foto kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EmZwzOpBp7 — Nicole Balestro (@nicolebalestro) May 8, 2024

Questionada por Pedro Bial se pretende também morar na Espanha a partir de julho, quando o atacante começa seu contrato com o Real Madri, a loira disse que ainda não sabe. Ela também desconversou quando o tema foi casamento.

No entanto, a mãe do atleta interrompeu a fala da jovem, relembrou uma entrevista que o casal deu para o podcast “Poddelas” onde revelou que o relacionamento é baseado em um contrato, reforçou todo o esforço que a família fez para que ele conseguisse alcançar o seu principal sonho e citou um presente que o jovem de 17 anos deu para uma ex-namorada.

Assista aos vídeos:

o programa do Bial quase virou CASOS DE FAMÍLIA nessa entrevista com o Endrick kkkkkkkkkkkpic.twitter.com/JrAd1mirRa — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) May 7, 2024

O coro comendo e o pai do Endrick quietinho kkkkkkk Um homem sábio sabe a hora que tem que se posicionar e a hora de ficar calado kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/eyTR1J0PBW — T R E N T O 🏹🍫 (@originaltrento) May 8, 2024

Mais tarde, a mãe jovem de 21 anos, Marly Miranda, compartilhou dois textos em defesa da filha.

“Gabriely, nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca, nunca mesmo, desista de você. Deus te colocou nesse mundo para ser uma VENCEDORA e nada nem ninguém poderá impedir. Filha lembre-se de que você é mais corajosa do que acha, mais forte do que aparenta, mais inteligente do que pensa, e mais amada do que imagina!”, diz o recado.