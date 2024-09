Mãe viraliza ao compartilhar evolução de filho: ‘Melhorou, graças a Deus’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 17:07 Para compartilhar:

Uma mulher viralizou no Instagram ao compartilhar o desenvolvimento do filho recém nascido, agora com um ano. O vídeo foi publicado em 13 de setembro e pode ser encontrado no perfil pessoal da mãe.

No relato, Julia conto como se surpreendeu com a aparência do filho, Miguel, ao ser entregue pela enfermeira no quarto da maternidade do hospital. “Meu Deus, ele é muito feio. Tadinho”, disse a mãe na ocasião.

Segundo a enfermeira, a razão da aparência da criança foi o sofrimento fetal, condição que ocorre quando há diminuição de oxigenação e nutrientes do bebê, enquanto na barriga da mãe. Julia afirma que isso ocorreu em função dos remédios que ela tomou enquanto estava internada no hospital.

Em tom de humor, a mulher confessa que a maior humilhação que ela passou foi receber o filho “feio” enquanto outras mães comentavam sobre a beleza de seus bebês. Julia também fala que evitava mandar fotos do rosto de Miguel para familiares, com medo de que rissem da criança.

No final, ela agradeceu o desenvolvimento da aparência do filho e que com um ano de idade ele está um “gato”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Pires (@juliapires_01)