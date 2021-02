Mãe vai buscar filho desaparecido na Argentina, mas ele diz que não quer voltar

Em reportagem do Domingo Espetacular, da Record, no domingo (31), o programa teve acesso a trechos do depoimento do menino Carlinhos, de 14 anos, que no dia 18 de janeiro procurou a polícia argentina para contar que estava desaparecido.

Ele é filho da brasileira Cláudia Franco Boudoux e do argentino Carlos Attias, que sequestrou a criança aos 9 anos quando a mãe o enviou a Buenos Aires para passar o fim de ano com o pai, em 2015.

No depoimento, que o programa exibiu trechos, Carlinhos conta que sofria violência quando vivia no Recife e que não tinha vontade de voltar ao Brasil. Ele também disse que procurou sozinho a polícia de Buenos Aires e que não quis contar onde estava pois temia represália às pessoas que o acolheram.

Carlinhos diz que saiu da casa do pai em 2017 com medo de ter que voltar ao Brasil após liminar que exigia seu retorno. Segundo o menino, enquanto vivia no Brasil, a mãe não deixou que ele tivesse contato com o pai durante dois anos e meio.

O programa também entrevistou os pais do menino, que brigam pela guarda de Carlinhos. Carlos Attias mostrou à reportagem uma carata que teria sido escrita pela criança em que ele diz que não queria retornar ao Brasil por medo da mãe, alegando que ela batia nele.

Já a mãe alega que a carta não poderia ter sido escrita por uma criança e que desconfia que ela tenha sido ditada pelo pai para Carlinhos.

Segundo Cláudia, ela tinha relação amorosa com todos os filhos, que apenas dava palmadas, e que o pai fugiu com o garoto por represália.

Cláudia e sua filha mais nova embarcaram nesse fim de semana para a Argentina para buscar Carlinhos, que está sob cuidados de autoridades do país. Na semana passada, ela recebeu do consulado da Argentina no Recife uma “certidão especial” para que pudesse buscar o filho no país.01

