Mãe remove serpente escondida em brinquedo do filho na Austrália

Emma Chong conseguiu capturar e remover uma serpente venenosa, que havia se escondido embaixo da cozinha de brinquedo do filho de 7 anos de idade, em Gladstone, na Austrália. As informações são do R7.

A mãe compartilhou a operação de resgate no TikTok, com a legenda: “Isso é o que as crianças encontraram em nossas casas hoje em dia”. No vídeo, a mãe vê a cobra-de-cara-amarela (demansia psammophis), espécie muito confundida com a cobra-marrom-oriental, considerada a mais venenosa da Austrália.

Foi o filho de Emma que viu o animal e decidiu chamar a mãe em vez de encostar na serpente. “Ele ficou com medo, mas ficou para trás”, lembrou a mãe, que devolveu o animal para a natureza.

