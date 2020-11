Mãe que matou seus seis filhos em incêndio é libertada

Após assassinar seus seis filhos em um incêndio criminoso em 2012, a mãe responsável pelas mortes foi liberada da prisão depois de cumprir oito anos, metade de sua sentença de 17 anos.

Mairead Philpott, de 39 anos, foi presa em 2013, após matar seus filhos em um incêndio em sua casa, localizada em Derby, na Inglaterra.

De acordo com o tabloide inglês The Sun, Mairead e seu marido Mick planejaram que o incêndio parecesse um ataque articulado pela ex-namorada de Mick. Os dois tinham como plano resgatar as crianças, mas o resgate não saiu como planejado e seus filhos Duwayne, 13, Jade, 10, John, 8, Jack, 8 Jesse, 6, e Jayden, 5, morreram durante o incêndio.

Com a morte dos filhos, Mick e Mairead choraram compulsivamente em uma coletiva imprensa e pediram ajuda para encontrar os assassinos das crianças. Porém, o comportamento do casal levantou suspeitas e a polícia resolveu grampear os telefones da dupla. Com os grampos aplicados, as autoridades descobriram que Mick iniciou a trama do incêndio criminoso na esperança de incriminar sua ex-namorada pelo incêndio depois de “resgatar” as crianças. Ela o havia deixado semanas antes, tendo vivido na mesma casa que ele e Mairead e levado seus filhos com ela.

No tribunal, o casal foi condenado. Mairead foi condenada a 17 anos de reclusão. Já Mick pegou pena mínima de 15 anos.

Nesta semana, a mãe das crianças foi libertada e mudou-se para uma casa de recuperação. Com a saída de Mairead da cadeia, a comunidade local expressou extrema indignação. Até mesmo a mãe de Mairead, Vera, de 62 anos, alegou que estava chocada com a liberdade da filha. “Eu não a quero perto da minha porta. A sentença não é longa o suficiente e nós a rejeitamos depois do que ela fez”, falou Vera.

Veja também