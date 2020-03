Mãe procura por seus três filhos que desapareceram após saírem com o pai no interior paulista

Depois de saírem com o pai, em Sorocaba, no interior paulista, os meninos de 7, 10 e 11 anos deveriam ter voltado no último dia 2 de fevereiro. Mas, desde então, a mãe procura pelo filhos que sumiram.

O homem costumava ficar com as crianças aos finais de semana. No caso, o pai pegou as crianças no último dia 1º de fevereiro, um sábado, e deveria ter devolvido os filhos para a mãe no dia seguinte, conforme relatou a mulher no boletim de ocorrência, segundo o portal G1.

Com os filhos desaparecidos há um mês, a mãe dos meninos recebeu informações de que o ex-companheiro estaria com eles no litoral paulista, mas não conseguiu localizá-los. A mulher também não consegue se comunicar com nenhum deles, pois os celulares do pai e das crianças estão desligados.

A polícia civil está no comando das investigações e até o momento não tem nenhum indício dos paradeiro das crianças.