Mãe gera polêmica após viajar na classe executiva enquanto bebê e namorado estavam na econômica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 11:58 Para compartilhar:

Uma mulher causou polêmica nas redes sociais após divulgar um vídeo na quinta-feira, 8, em que revela ter viajado na classe executiva de um voo de 11 horas que ia de Paris, na França, a Los Angeles, nos EUA, enquanto o namorado e a filha bebê embarcaram na econômica. A postagem soma 418 mil visualizações no Tik Tok e a opinião dos usuários ficou dividida entre os que apoiam a atitude da passageira e outros que discordam.

+ Mulher compra todos os assentos de classe executiva para viajar com cão

+ Donos desembolsam R$ 30 mil para cadela voar em classe executiva; veja imagens

A publicação foi feita pela usuária identificada como Ellis, que colocou na postagem o título: “Eu sou uma pessoa horrível por deixá-los na classe econômica?”. A mulher complementa que aproveitou a única oportunidade de ter um voo sem ter que cuidar da bebê. Durante o vídeo, a passageira exibe os benefícios de pagar pela classe executiva, mostrando uma cadeira reclinável e refeições luxuosas.

A mulher conta que o casal prefere utilizar a própria renda de maneiras diferentes, já que Rob, o namorado que viajou com a bebê, não vê sentido em pagar pela classe executiva de um voo. “Ele optaria por gastar dinheiro em restaurantes, coisa que eu nunca faria”, exemplifica Ellis no vídeo, complementando que nunca havia viajado com outra pessoa que pudesse ajudá-la a tomar conta da filha.

De acordo com a mulher, o pensamento de estar em um avião livre da criança foi como música para seus ouvidos. “Eu amo Prim (filha de Ellis) com todo o meu coração, mas estar em um voo com um bebê não é nada fácil”, afirmou a passageira, acrescentando que o namorado desejava passar por tal experiência com a menina, já que nunca havia feito isso.

Ao pousar, familiares de Ellis teriam a chamado de “horrível” de forma sarcástica devido a atitude tomada. Com a repercussão do vídeo, muitos usuários questionaram a decisão da mulher. “Um pouco estranho mas cada um faz o seu”, escreveu um. “Eu me sentiria mal”, declarou outro. Entretanto, vários internautas elogiaram a postura. “Você passou tanto tempo cuidando da bebê sozinha, sinto que você definitivamente merece isso”, comentou.

Confira o vídeo publicado por Ellis (em inglês):

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias