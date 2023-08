Mãe encontra corpo de mulher embrulhado em plástico no quarto do filho

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/08/2023 - 2:41 Compartilhe

Policiais da Califórnia iniciaram uma investigação de homicídio depois que uma mãe horrorizada encontrou o corpo de uma mulher envolto em plástico no quarto de seu filho, de acordo com relatórios chocantes.

A mãe não identificada disse à polícia que se deparou com a horrível cena do crime depois de entrar no quarto de seu filho para investigar um “cheiro distinto de gás”, disse a Fox 11.

Os policiais que responderam ao chamado encontraram uma mulher de 20 anos envolta em plástico. Ela foi declarada morta no local pelos paramédicos. Não está claro há quanto tempo a mulher estava morta na sala.

A vítima não foi identificada e não houve informações imediatas sobre a causa da morte, disseram os relatórios. A polícia está procurando o filho da mulher, que foi identificado apenas como um homem de 26 anos. Não houve prisões até o final de segunda-feira, disse um porta-voz da polícia.

