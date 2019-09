Mãe é presa por matar filha de dois anos e esconder corpo em mala

São Paulo – Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante acusada de ter matado a filha de 2 anos e escondido o corpo dentro de uma mala por dois dias em São Bernardo do Campo (ABC), na Grande São Paulo. Ela foi presa em casa, no bairro Cooperativa, na quinta-feira pela Polícia Militar no momento em que tentava fugir com a mala.

Os policiais foram chamados pelo pai da vítima, um pedreiro de 56 anos, e encontraram a criança morta dentro de uma mala de viagem na sala da casa. Ele avisou que a mulher matou a filha e estava tentando fugir. Em seguida, a mãe saiu do quarto e informou que foi um acidente.