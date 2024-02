Mãe e mulher de Davi, do ‘BBB24’, promovem barraco em Salvador, afirma colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 21:33 Para compartilhar:

A mãe e a esposa de Davi, confinado na casa do “BBB24” (TV Globo), teriam protagonizado um barraco daqueles após se desentenderem, em Cajazeiras, bairro de Salvador, onde mora a matriarca. É o que afirma a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, em publicação nesta quarta-feira, 21.

Segundo a jornalista, Elisângela estaria irritada porque a nora, Mani Reggo, faz de sua barraca um ponto turístico usando, inclusive, a imagem de Davi sem se ter em conta se o brother autorizaria ou não.

Além disso, Elisângela e Mani Reggo teriam entrado em conflito pelo controle das redes sociais de Davi.

Ainda segundo a jornalista, o racha entre as duas aconteceu quando Mani teria tentado fechar uma publicidade no nome do motorista de aplicativo brother, sem ninguém saber.

