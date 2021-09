Mãe e irmãos de suspeito de matar empresário são presos

A Polícia Civil identificou o suspeito de envolvimento na morte do empresário Leonardo Mutio Iwamura, de 43 anos, que foi baleado depois reagir a arrastão nos Jardins, em São Paulo, no dia 10 de setembro.

De acordo com o portal de notícias R7, a mãe e os dois irmãos dele foram levados para a delegacia. Porém, o suspeito não foi achado durante a operação que cumpriu mandados na residência do suspeito.

Segundo a reportagem, os irmãos do suspeito tentaram fugir. No entanto, eles foram detidos em flagrante e encaminhados ao 78°DP. O mesmo aconteceu com a mãe do suspeito de ter atirado no empresário que morreu.

