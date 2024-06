Mãe e irmão de Djidja sofrem com crise de abstinência em presídio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 14:55 Para compartilhar:

A mãe e o irmão de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido de 32 anos, tiveram crise de abstinência dentro do presídio onde estão detidos. Cleusimar e Ademar Cardoso foram presos em Manaus na quinta-feira, 30 – dois dias após a morte da filha e irmã – por tráfico de drogas.

Acredita-se que a família possuía uma seita no salão de beleza que fazia o uso da substância ketamina, também conhecida como cetamina. O entorpecente é uma droga utilizada como anestesia em animais de grande porte, mas pode causar alucinações e dependência em humanos. As informações são do Bora Brasil, da TV Bandeirantes, e do Fala Brasil, da TV Record.

+ Djidja Cardoso: o que se sabe sobre morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido

+ Djidja Cardoso: presos mãe e irmão de ex-sinhazinha do Boi Garantido encontrada morta

A advogada Lidiane Roque afirmou que os detidos eram apenas usuários de drogas, que o “culto” não realizava sacrifícios e que pregavam, sob efeito de drogas, a filosofia prevista em um livro. “Não existia seita. Não existia envolver funcionários. [….] Nada disso”, pontuou a mulher que integra a defesa da família de Djidja.

Dois funcionários da família que trabalhavam no salão de beleza também foram presos. Os acusados são Marlisson Vasconcelos e Claudiele Santos.

Ademar Cardoso, irmão de Djidja, é acusado de ter estuprado uma mulher que estava sob efeito de ketamina e ela chegou a abortar.

Relembre o caso

A empresária Djidja Cardoso, de 32 anos, foi encontrada morta na terça-feira, 28, na casa em que residia, no bairro Cidade Nova, em Manaus. Familiares informaram que a ex-sinhazinha, Cleusimar Cardoso, sua mãe, e Ademar Cardoso, utilizavam ketamina com outros funcionários de um salão de beleza em “rituais” de uma seita chamada de “Pai, Mãe, Vida”.

Djidja era a personagem Sinhazinha, uma das mais importantes do Boi Bumbá Garantido na festa de Parintins, no Amazonas.