Mãe e irmã de David Luiz celebram contratação de zagueiro pelo Flamengo Nas redes sociais, Regina Marinho e Isabelle Marinho comemoraram acerto do atleta com o clube da Gávea

Não foi apenas a torcida do Flamengo que comemorou a contratação de David Luiz neste sábado. A mãe e a irmã do zagueiro também foram às suas redes sociais para celebrar o acordo do atleta com o clube da Gávea. Em suas contas pessoas, Regina e Isabelle Marinho publicaram fotos e vídeos homenageando o defensor e o Rubro-negro.

– Bora lá Mengo! Parabéns David Luiz e Flamengo! Bora! Deus no comando sempre – escreveu Regina Marinho legendando uma foto sua com a camisa e a bandeira do clube. A mãe do zagueiro também compartilhou um meme do personagem Sideshow Bob, da série “Os Simpsons” (com quem David Luiz é comparado pelo cabelo), no CT do time.

– Eu já fui Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal… e agora eu sou Mengão! – escreveu Isabelle Marinho em um vídeo vestindo as camisas que seu irmão David Luiz já usou.

O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro, que firma contrato até o fim de 2022. Na última sexta-feira, os representantes do jogador e os dirigentes do clube se reuniram e faltava apenas a assinatura do contrato para o anúncio do reforço.

Veja abaixo as publicações originais da irmã e da mãe de David Luiz.

