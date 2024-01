Mãe e filha trocaram mensagens antes da queda de helicóptero em que morreram quatro pessoas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/01/2024 - 11:10 Para compartilhar:

O helicóptero modelo Robson 44 com três passageiros e o piloto desapareceu no dia 31 de dezembro, após decolar no Campo de Marte com destino a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Depois de 12 dias de buscas, os destroços e os corpos foram encontrados. Luciana Rodzewics, de 45 anos, e a filha dela Letícia Rodzewics Sakumoto, 20, que estavam a bordo da aeronave, trocaram mensagens momentos antes da queda.

De acordo com o “Jornal Vanguarda”, o registro estava no celular de Luciana. As mensagens aconteceram dois minutos depois de Letícia enviar para o namorado uma foto do pouso realizado em Paraibuna (SP).

“Deus sabe de tudo. Estou feliz também”, escreveu Luciana. “Sim, mãe. Relaxa”, respondeu a jovem.

Esse foi o último diálogo feito entre mãe e filha por meio de um aplicativo de mensagens.

Investigação do caso

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que foi realizada perícia na área de mata fechada do município de Paraibuna (SP), onde os destroços e os corpos foram localizados. Os restos mortais tiveram de passar por exames de necropsia e depois foram entregues aos familiares. “A autoridade policial aguarda os resultados dos laudos, ainda em elaboração, para esclarecer os fatos”, completou.

Apenas após o fim das investigações que será possível apontar as responsabilidades pelo ocorrido.

Relembre o caso

No dia 12 de janeiro, a Polícia Militar encontrou o helicóptero bem danificado em uma área de mata fechada no município de Paraibuna. Estavam na aeronave o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos, Luciana Rodzewics, 45, a filha dela Letícia Rodzewics Sakumoto, 20, e o amigo da família Rafael Torres, 41.

Eles tinham como intuito fazer um bate-volta a Ilhabela na virada do ano. Porém as coisas não seguiram como o planejado.

O último contato do helicóptero foi com a torre de controle, quando sobrevoava por Caraguatatuba, e o piloto relatou dificuldades para pousar.

Segundo a PM, desde 1º de janeiro, foram mais de 60 horas de voo com os helicópteros Águia 12, 24 e 33, que sobrevoaram as seguintes regiões: Paraibuna, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Serra do Mar de Caraguatatuba e São Luiz do Paraitinga.

