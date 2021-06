Mãe e filha são vítimas de estupro coletivo no Mato Grosso

Uma mulher de 34 anos e sua filha, de 19, foram vítimas de um estupro coletivo no distrito de Santa Elvira, em Juscimeira, a cerca de 160 km de Cuiabá (MT), entre sábado (12) e domingo (13). As informações são do G1.

De acordo com a reportagem, a Polícia Civil informou que sete pessoas suspeitas de envolvimento no crime, entra elas dois adolescentes, foram encaminhadas à delegacia na segunda-feira (14). Três suspeitos foram autuados em flagrante por estupro, importunação sexual, lesão corporal e corrupção de menores, as outras quatro prestaram depoimentos como testemunhas e foram liberadas.

As mulheres moram em Cuiabá e foram passar o final de semana em Santa Elvira com um grupo de pessoas. A filha mantinha um relacionamento pela internet com um dos homens, de 26 anos.

De acordo com a investigação, o namorado virtual da moça e outros dois homens teriam participado do estupro coletivo das duas no sábado, durante uma festa na casa. No dia seguinte, o crime voltou a se repetir, dessa vez somente contra a mãe da jovem.

