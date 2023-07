Mãe e filha que venceram sorteio viajarão ao espaço com a Virgin Galactic

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 14:16 Compartilhe

Uma mulher de Antígua e Barbuda, país do Caribe, e sua filha, assim como um homem de 80 anos, viajarão ao espaço com a Virgin Galactic em 10 de agosto.

A missão, batizada de Galactic 02, será o segundo voo comercial da empresa americana fundada pelo bilionário Richard Branson. Incluindo os voos de teste, esta será a sétima vez que a nave viaja ao espaço.

Keisha Schahaff, de 46 anos, e sua filha Anastatia Mayers, de 18, ganharam as passagens em um sorteio após a mãe participar de um ato de arrecadação de fundos organizado pela Virgin Galactic. Não foi revelado o valor doado, mas as doações começavam em 10 dólares.

Foi o próprio Branson quem comunicou a notícia à Schahaff, ao visitar sua casa e entregá-la um traje de astronauta.

“Desde criança, o espaço sempre me fascinou”, contou ela à AFP. “Esta é uma grande oportunidade de me sentir viva.”

O terceiro passageiro, Jon Goodwin, de 80 anos, participou dos Jogos Olímpicos de 1972 e será a segunda pessoa com doença de Parkinson a ir ao espaço. Não será o mais velho, recorde batido por William Shatner, aos 90 anos.

A bordo da nave também viajarão Beth Moses, funcionária da Virgin Galactic, e dois pilotos.

O voo dura por volta de uma hora e meia, mas os passageiros passam apenas alguns minutos de fato no espaço. Um avião decola primeiro de uma pista no Novo México e a cerca de 15 km de altura solta a nave, que parece um grande jato particular.

Em seguida, a nave liga o motor e acelera verticalmente até alcançar uma altitude de mais de 80 km, o limite do espaço segundo o exército americano. Por fim, desce planando.

Menos de 700 pessoas em todo o mundo já estiveram no espaço, segundo a empresa, que prometeu um voo espacial por mês. Cerca de 800 clientes compraram suas passagens, por valores de 200.000 a 450.000 dólares (963.760 a 2.168.460 reais, na cotação atual).

A Virgin Galactic compete com a empresa do bilionário Jeff Bezos, Blue Origin, que também oferece voos suborbitais curtos.

