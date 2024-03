Mãe do suposto terceiro filho de Neymar começa a fazer o enxoval do bebê

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/03/2024 - 12:29 Para compartilhar:

A modelo Amanda Kimberlly, apontada como a mãe do terceiro filho de Neymar, já começou a montar o enxoval do bebê. Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, além de visitar algumas lojas de luxo para crianças, a moça ainda contará com a ajuda de Juliana Butler, especialista em enxoval de bebê. A profissional já assessorou diversas famosas e atende em São Paulo e fora do Brasil.

+Com dívida avaliada em R$ 250 milhões: qual é a fortuna de Bruno Mars?

+Recém-operada, Rafa Justus é herdeira de apresentadores e aposta em carreira de influenciadora

Em janeiro deste ano, circulou a notícia que o jogador teria engravidado uma modelo. De acordo com o portal Leo Dias, os familiares do menino Ney, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 5 meses, com a influenciadora Bruna Biancardi, confirmaram os rumores da nova paternidade.

Desde que saiu na mídia que terá mais um herdeiro, Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ele não nega, mas também não assume a possível paternidade.

Quem é a mãe do terceiro filho de Neymar?

De acordo com Leo Dias, a mãe do terceiro filho de Neymar se chama Amanda Kimberlly, mas é conhecida como Kim. Ela é modelo, mora em São Paulo e mais de 300 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Kimberlly já namorou o cantor Koba da banda Restart, além de já ter participado do reality show, “Are You The One?”, da MTV em 2017.

DNA

Ainda sendo Dias, Neymar será mais uma vez pai de uma menina. O atacante realizará o teste de DNA para comprovar a paternidade assim que o bebê nascer.

Nome da criança

Amanda Kimberlly já escolheu o nome da filha. Nos Stories do Instagram, uma amiga da modelo publicou uma foto com a mão na barriga da mamãe e escreveu: “Te amo tanto, Helena. Você é muito amada”.

Na última sexta-feira, 8, a suposta mãe da terceiro filho de Neymar mostrou a barriga pela primeira vez e confirmou o sexo do bebê. Em um vídeo alisando, Amanda contou que espera a chegada de uma menina. “My girl”, escreveu em inglês na legenda das imagens, que significa “minha menina” em português.

Já em outra publicação, ela mostrou um anel de ouro, com dois pingentes, sendo um de coração e outro de uma bonequinha.

Apoio da tia Rafaella Santos

Amanda Kimberlly teria se aproximando bastante de Rafaella Santos, irmã de Neymar – que pode vir a ser titia mais uma vez.

Outro detalhe que a nossa reportagem apurou é que a modelo e Rafaella passaram a se seguir no Instagram. Amanda, inclusive, tem comentado nas fotos da ‘cunhada’.

Atitudes de Bruna Biancardi reforçam possível terceira paternidade de Neymar

Unfollow nas redes sociais

Ao saber que uma mulher pode estar grávida de Neymar, Biancardi deixou de seguir o ex-namorado no Instagram. O atleta, por sua vez, continua seguindo a mãe de sua filha, Mavie.

Indireta para o ex

Recentemente, Bruna Biancardi compartilhou um texto refletindo sobre caráter três dias após deixar de seguir Neymar no Instagram.

“Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui, destrói vidas, relacionamentos, amizades, e a si mesmo”, diz o post.

Fim do relacionamento

Após ser traída várias vezes e virar piada na internet por sempre perdoar, em novembro, a mãe de Mavie anunciou o fim do seu relacionamento com Neymar. “É um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, disse Bruna na ocasião.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias