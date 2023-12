Mãe do narcotraficante ‘El Chapo’ morre aos 94 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

CIDADE DO MÉXICO, 11 DEZ (ANSA) – María Consuelo Loera Pérez, mãe do narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, morreu no último domingo (10) no estado mexicano de Sinaloa, aos 94 anos.

Dona Consuelo, como era conhecida a mãe do antigo líder do Cartel de Sinaloa, estava internada em um hospital em Culiacán, no México, e faleceu devido a complicações de uma cirurgia na vesícula biliar.

Os restos mortais de Consuelo serão levados para La Tuna, sua terra natal e de “El Chapo”, localizada na cidade de Badiraguato, onde o narcotraficante mandou construir para ela uma propriedade e um templo cristão por causa da devoção da idosa.

A mulher causou polêmica em 2020 devido ao encontro com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Consuelo pediu ajuda ao mandatário para obter uma permissão para visitar seu filho na prisão de segurança máxima dos Estados Unidos.

Ele, no entanto, descartou a possibilidade de tratamento preferencial por ser a mãe de um dos líderes históricos do Cartel de Sinaloa.

Avó dos “Chapitos”, como são chamados os filhos de “El Chapo” e atuais líderes do grupo criminoso mexicano, Consuelo defendeu diversas vezes a vida e a dignidade de Guzmán. (ANSA).

