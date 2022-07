Mãe do menino Henry Borel solicita “tratamento mental” após retorno à prisão no RJ

A defesa de Monique Medeiros da Costa e Silva pediu à juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, um "tratamento mental" no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.







Monique voltou à prisão no fim de junho deste ano, após um desembargador da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acatar o recurso do Ministério Público contra sua soltura.

Ela é ré no processo contra seu ex-marido, o ex-vereador carioca Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, por torturas e homicídio contra o menino Henry Borel Medeiros.

De acordo com a publicação, os advogados da ré pediram uma entrevista semanal com uma psicóloga para “realizar tratamento” e que a profissional “poderá contribuir para o bom estado da saúde mental da requerente”. O documento ainda pede uma entrevista quinzenal com um psiquiatra.