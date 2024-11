Mãe do MC Kevin posta homenagem ao filho no dia de finados: ‘não vou esquecer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2024 - 17:16 Para compartilhar:

A empresária Valquiria Nascimento, mãe do MC Kevin, compartilhou uma homenagem ao filho neste dia de finados, 2. Ela visitou o túmulo do filho e postou uma foto de sua lápide com a legenda: “Tem coisas na vida que não tem sentido. Está é uma delas. Eu nunca vou me esquecer de você. Te amo para sempre”.

Em outra postagem, ela aparece chorando dentro de um carro, provavelmente após a visita ao cemitério. Ela faz uma reflexão sobre a data.

“Antes de qualquer coisa que você faça na vida, pense, porque se você for embora quem ficar vai sofrer um dia”, ela diz. “Enquanto eu viver eu não vou esquecer. O Kevin era muito feliz e sempre quis comemorar as datas, mas eu tenho certeza que essa data ele não queria comemorar nunca”, completa.

Kevin morreu em 16 de maio de 2021 ao cair da varanda do quinto andar de um hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhado da esposa Deolane Bezerra, de amigos e de sua equipe. Investigação do Ministério Público concluiu que a morte foi acidental.