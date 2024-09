Mãe do mafioso Matteo Messina Denaro morre aos 88 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CASTELVETRANO, 5 SET (ANSA) – Morreu nesta quinta-feira (5), aos 88 anos de idade, Lorenza Santangelo, mãe do ex-líder da máfia italiana Matteo Messina Denaro (1962-2023).

Santangelo foi casada com Francesco Messina Denaro (1928-1998), o “Don Ciccio”, que comandava o clã de Castelvetrano, na Sicília, no início dos anos 1980. No entanto, sempre se manteve à sombra das atividades criminosas da família.

Ela vivia na cidade de 30 mil habitantes com a filha Giovanna. Seu corpo será levado na manhã de sexta-feira (6) diretamente ao cemitério de Castelvetrano, onde será sepultado na presença apenas de familiares.

Matteo Messina Denaro liderou a Cosa Nostra a partir da prisão de Salvatore “Totò” Riina (1930-2017), no início da década de 1990, e passou cerca de 30 anos foragido, até ser detido em janeiro de 2023, em um hospital de Palermo onde fazia tratamento contra um câncer no cólon.

O mafioso morreu em 25 de setembro de 2023, com a mãe ao lado de seu leito no hospital. (ANSA).