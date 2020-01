Mãe do filho de Neymar, Carol Dantas rebate seguidores por questionarem seu peso

Carol Dantas, ex de Neymar e mãe do filho do craque, Davi Lucca, de oito anos, usou seu perfil no Instagram para rebater alguns seguidores que questionaram seu peso.

Além de ser mãe de Davi, Carol deu à luz recentemente a Valentim, fruto de seu casamento com Vini Martinez. Em alguns stories publicados em sua rede social, ela desabafou:”Recebi uma direct falando que estou gorda. Que emagrecer, óbvio, mas acabei de ter neném”.

Em mais vídeos na web, a influenciadora digital ainda explicou que está tentando perder os quilinhos a mais que ganhou na gestão e finalizou dizendo: “Eu não ligo, não. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco dou um gás. Vocês vão ver”.