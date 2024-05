Mãe do cantor Sean Kingston é presa após operação de busca e apreensão na casa do artista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 7:30 Para compartilhar:

A mãe do cantor Sean Kingston, dono de hits de sucesso, como ‘Beautiful Girl‘, ‘Take You There‘, ‘Eenie Meenie‘, entre outros, foi presa nesta quinta-feira, 23. A ação ocorreu após a polícia realizar um mandado de busca e apreensão na casa do artista.

A prisão ocorreu por conta de um processo contra o Kingston, que teria enganado uma empresa de tecnologia. O xerife do condado onde ele mora e outras autoridades foram à mansão, uma luxuosa propriedade na vila de Southwest Ranches, na Flórida, após uma investigação que começou na cidade vizinha Dania Beach.

A mãe de Kingston, Janice Turner, de 61 anos, foi presa no local sob várias acusações de fraude e roubo, e vista sendo levada algemada. Nas redes sociais, Turner se autodenomina “Mama Kingston”.

Entenda o caso

Kingston contatou a Ver Ver via Instagram em setembro de 2023 e comprou uma TV de 232 polegadas, bem como um sistema de som, alegou a empresa nos documentos visualizados pelo site ‘The Post’.

O preço típico da enorme televisão sozinha começa em mais de $ 91.000 (cerca de R$ 469 mil, na cotação atual), de acordo com o site do varejista – com o sistema de som e a montagem acrescentando uma conta adicional de $ 20.000 (cerca de R$ 100 mil, na cotação atual).

Segundo o processo, para reduzir o preço da compra, Kingston supostamente teria prometido fazer vídeos promocionais sobre os produtos com seu amigo, Justin Bieber.

Kingston e Ver Ver entraram em contrato no fim de outubro do ano passado, que estipulava que Kingston faria uma transferência de 30 mil dólares como pagamento inicial, seguida de uma segunda parcela de 47.827,16 dólares a ser paga após a instalação da tecnologia e a postagem dos vídeos nas redes sociais no valor de mais de 38 mil dólares, mostraram os documentos.

Ao final do acordo, Kingston teria recebido a nova televisão e o sistema de som por apenas cerca de $77.827,16 – ou quase 33 mil dólares a menos que o preço original.

O processo da empresa diz também que após as instalações serem concluídas, no entanto, Kingston não pagou o restante do trabalho, e nunca produziu nenhum dos vídeos promocionais que havia prometido. Além de detalhar também outros casos envolvendo o artista.

Segundo a imprensa norta-americana, os representantes de Kingston não responderam imediatamente sobre o assunto. Dennis Card, advogado da Ver Ver, por sua vez, comentou a situação após a apreensão da polícia: “Ele atrai pessoas usando sua fama para que liberem coisas sem que ele pague por elas e então ele simplesmente nunca paga”.