Mãe desmente Larissa Manoela: ‘Ela tinha cartão black, sem limites’

A briga patrimonial entre Larissa Manoela e seus pais segue rendendo. Em entrevista ao “Fantástico”, a atriz disse ter aberto mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões, após romper com eles. Ela também mostrou áudios para alegar não ter dinheiro nem para comprar um milho na praia. No entanto, o casal Gilberto Elias e Silvana Taques nega as acusações, e pela primeira vez após a repercussão do caso, a mãe da artista fala sobre o assunto em um programa de televisão.

Em parte da entrevista cedida ao SBT, que foi ao ar no “Domingo Legal”, Silvana não segurou o choro e desmentiu as acusações da filha, alegando, inclusive, que “nunca quis o dinheiro dela”.

“Ela tinha cartão black, sem limites, você acha mesmo que ela não tinha dinheiro para comprar um milho?”, disse a mãe de Larissa Manoela.

Silvana também justificou o áudio em que declarava só ter o título de mãe para a filha. “Anteriormente, a gente estava conversando sobre o futuro dela, como mãe dei minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos, e ela simplesmente falou: ‘já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram, estou fazendo descobertas como mulher’. E aí eu disse que já que eu não poderia ser ouvida, pelo jeito eu só teria o título de mãe. Com certeza continuo sendo a mãe dela e vou ser até o resto da minha vida”, explicou.

Sobre ser contra o noivado de Larissa com o ator André Luiz Frambach, Silvana enfatizou: “Volto a falar, intuição de mãe, sentimento de mãe, coisa que só mãe sente, porque o elo que um filho tem com uma mãe, pelo fato de estar respirando dentro da barriga da mãe, é um elo muito forte”.

A entrevista completa vai ao ar na segunda-feira (21), no “Fofocalizando” (SBT).

