Mãe desaba ao falar que filho que aguarda cirurgia cardíaca há 5 meses pegou Covid-19

Maria de Jesus Lima, mãe de Josiel Oliveira Santos, que aguarda cirurgia há cinco meses, contou que o filho pegou Covid-19 dentro do Hospital Geral de Palmas (HGP), localizado no Tocantins.

O paciente continua aguardando o procedimento cirúrgico, mesmo após a Justiça obrigar o Governo a fazer a cirurgia. Chorando, Maria se mostrou preocupada com a saúde do filho. “Eles fizeram o exame e deu Covid. Meu filho já está há bastante tempo aqui aguardando essa cirurgia, sem previsão de nada. Ninguém quer estar num momento desse aqui. Numa epidemia dessa dentro do hospital. A gente quer estar na casa da gente”, desabafou ela ao G1.

Além de esperar pela cirurgia, Josiel precisa se recuperar do vírus, que circula dentro do hospital.

Uma outra paciente está internada há 30 dias no HGP e também aguarda cirurgia no coração. A família foi informada que a unidade de saúde não tem marca-passo para que o procedimento seja realizado. “Minha vó está necessitando desse aparelho para fazer essa cirurgia e receber alta. Queríamos uma explicação. São tantos dias nesse hospital e a gente tem muito medo”, disse a neta Jussimara Santana.

O governo do Tocantins voltou a dizer que não há empresas interessadas em fornecer os insumos para o estado. Um novo processo licitação deve ser aberto na próxima semana. Parte do dinheiro destinado ao setor de cardiologia vem do Governo Federal.

De acordo o Ministério Público, em 2020 foram enviadas para o HGP mais de R$ 25 milhões para a realização de mais de 13.300 cirurgias cardíacas.

Freddy Alejandro, defensor público, afirmou que o Estado precisa criar alternativas para salvar a vida dos pacientes. “É muito importante um planejamento e principalmente uma pactuação com alguma entidade, outro estado, ou entidade privada para que em caso de urgência e emergência, caso no estado [Tocantins] falte algum tipo de insumo, UTI ou medicamento, ele possa fazer a remoção de forma imediata para que não haja prejuízo aos pacientes”, pontuou.

Posicionamento do Governo do Estado

“A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que em 2019, em parceria com o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), foram realizadas 108 cirurgias cardíacas, no Hospital Geral de Palmas (HGP), com investimento de aproximadamente R$ 800 mil. Mas em razão da pandemia pelo novo Coronavírus, os procedimentos eletivos foram suspensos.

A SES enfatiza que em 2021, foram realizados dois processos licitatórios para compras dos insumos necessários para o retorno das referidas cirurgias. Os dois processos deram desertos, sem interesse dos fornecedores. Um novo certame está previsto para a próxima semana, dia 24.

A SES pontua que enquanto as cirurgias não retornam no HGP, os pacientes são encaminhados para o Hospital Dom Orione, em Araguaína, garantindo assim, a continuidade dos serviços.

Quanto ao paciente J.O.S., a Unidade aguarda melhora clínica da Covid-19 para realização da cirurgia. A paciente M. P. R. segue internada, recebendo todos os cuidados da equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), aguardando agendamento para realização do procedimento”.

Veja também