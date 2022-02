Mãe de Whindersson Nunes detona ex-noras: ‘Todas elas são fuxiqueiras’

Ao dar uma entrevista para o podcast Lelcast, Valdenice Nunes, mãe de Whindersson Nunes, detonou as famílias de suas ex-noras, Luísa Sonza e Maria Lina. Na sabatina, a matriarca disse que chegou a discutir com o filho por causa de Maria.

“Quando ele foi me mostrar a casa, com todo prazer. Ele disse: ‘gostou, mãe?’ Eu disse: ‘gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira’”, contou dona Valdenice, em um trecho da conversa. Whindersson não teria gostado do comentário. “Aí eu já mudei, porque eu fiquei com medo de ele ficar com raiva, porque eu estava na casa dele, então você tem que procurar seu lugar, né?”, disse.

Valdenice ainda criticou Sonza, com quem Whindersson foi casado entre 2018 e 2020; “O próprio pai dela disse que a filha que casou com Whindersson não foi aquela que estava hoje. No dia que eles terminaram, o pai dela ligou para Hidelbrando [pai do humorista]. Eles conversaram e eu estava perto. Ele disse: ‘seu Hidelbrando, eu queria lhe pedir desculpas, pois a filha que eu tinha, que casou com o Whindersson, não é a Luísa de hoje’. O próprio pai disse isso. Ele disse que ela mudou demais. Eu não sei o que foi”.

“À tarde, ela passou uma mensagem pra mim dizendo que Whindersson estava diferente, que ele estava se afastando. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela me disse: ‘Eu acho que a gente vai dar um tempo’. Eu disse: ‘Luísa, tempo se dá quem namora, casado se diz separação’. [Ela respondeu] ‘Ah, eu acho que é isso, pra gente ver o que a gente realmente quer’, Eu disse: ‘Acho que é bom vocês pensarem, vocês não são crianças e tal’”, diz ela sobre o conselho que deu à ex-nora.

“Na hora que eu desliguei o telefone ela ligou para o Whindersson. Elas todas são fuxiqueiras. Não adianta você falar nada que elas falam pra ele. E eu não gosto de fuxico”.

“Ele me disse assim: ‘mãe, eu não queria que a senhora falasse nada com a Luísa não, porque a Luísa me ligou aqui morrendo de chorar’. Eu disse: ‘o que foi que eu falei com ela?’. Mas foi por mensagem. E eu disse: ‘pede as mensagens que ela mandou pra mim que eu mando as que eu mandei pra ela’. Mas ele também não foi atrás disso não, pra saber se eu tinha falado algo pra ela que agravasse ela, que ela foi falar pra ele morrendo de chorar”, finalizoui Valdenice.

A entrevista da mãe de Whindersson Nunes vai ao ar nesta quinta-feira (24), às 12h, no Youtube.

