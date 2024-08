Mãe de Virginia Fonseca fratura costela após gravação no SBT

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2024 - 9:40 Para compartilhar:

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, sofreu uma queda nos bastidores do “Sabadou com Virginia”, no SBT, e fraturou uma costela. O acidente aconteceu no dia 26 de julho, mas a avó de Maria Alice e Maria Flor só descobriu a gravidade da lesão 15 dias depois.

A influenciadora digital contou em seus Stories no Instagram que a mãe quebrou a costela número três. No dia do ocorrido, a apresentadora só ficou sabendo que a mãe havia perdido uma unha do pé direito e nada mais grave.

De acordo com relato de Margareth, ela se distraiu ao tentar pegar o celular e tropeçou em uma barra de ferro. “Cai de joelho e com o cotovelo. Ainda bem! Porque, senão, eu ia bater a minha cara”, contou após o acidente.

Porém, as dores na região do peito continuaram, sendo orientada a ir para um médico. “Não estou aguentando de dor e fui para o hospital”, explicou a sogra de Zé Felipe.

Segundo Margareth, os cuidados para a recuperação serão repouso, não pegar peso, tomar antibióticos e evitar o esforço. “Não tem como enfaixar, engessar”, completou.