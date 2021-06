Mãe de Viih Tube revela que recebe cantada de homens mais jovens

Viviane Tube, mãe da ex-BBB Viih Tube e influencer fitness, contou em entrevista ao jornal Extra que chama a atenção de homens mais novas. Ela revelou que é chavecada por jovens de 18 anos e falou sobre sua rotina de exercícios.

“A meninada anda comendo bastante besteira. Treino todos os dias, é meio que uma religião para mim. Alternos planos (de atividades físicas) para secar ou ganhar volume. Tem dias que vou a academia e ainda pratico outros esportes, como bicicleta”, conta Viviane.

O cuidado com o corpo faz com que a influenciadora receba uma enxurrada de cantadas. Ao Extra, ela conta que os galanteios vêm de homens de todas as idades, até de rapazes de 18. “Respondo: ‘menino, tenho idade para ser sua mãe’”, brinca ela. No entanto, o que a agrada mesmo são homens mais velhos.

“Sempre namoro homens mais novos do que eu, de uns 35 anos. Tem aqueles mais velhos do que isso que acham que porque já conquistaram muita coisa não precisam se cuidar. Não é assim. Eu estou num namorico agora”, afirma. Ela faz segredo sobre o pretendente, e dá show de autoestima: “Quando me comparo com meninas de 20 anos fico feliz, sim”.

