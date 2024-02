Mãe de um dos filhos de Jô desabafa ao declarar que jogador atrasa pensão: ‘É um descaso total’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/02/2024 - 17:01 Para compartilhar:

A publicitária Samia Luedy, 39 anos, alegou que o jogador Jô, 36, está em atraso no pagamento da pensão que os dois tiveram juntos, Arthur, de 9 anos. As declarações foram feitas durante entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, publicada nesta segunda-feira, 26.

Ex-jogador do Corinthians, Jô reestreou como profissional pelo Amazonas no início deste ano.

“Durante muito tempo, não quis falar sobre isso, mas, de uns anos para cá, o Jô vem atrasando muito. Tem mês que não paga o valor total, e não fala com o menino. É um descaso total. Nesses últimos quatro meses, não pagou nenhum valor. Chegou a me pedir um acordo, mas fomos à audiência e ele e a advogada não compareceram”, afirmou ela.

Segundo Samia, o jogador não procura saber do filho, enquanto a criança questiona o motivo pelo qual não tem contato com o pai.

De acordo com o site da revista Quem, o atleta negou as acusações. Procurado pela redação, Jô disse preferir não falar sobre a vida pessoal.

“Isso é uma piada, um absurdo. Se fosse isso, eu estava preso. Mas, enfim, eu não vou responder isso porque minha vida pessoal eu resolvo internamente”, disse.

O jogador é casado com Cláudia Silva, com quem está junto há 17 anos e tem dois filhos. Além de Arthur, Jô tem outros 5 filhos fora do casamento, sendo um deles um bebê de apenas um ano.

Ainda durante entrevista, Samia revelou que vem enfrentando dificuldades por conta do atraso no pagamento da pensão.

“Tive que deixar a casa que tinha alugado para morar com meu filho e fui morar com os meus pais, que ainda estão me ajudando com a escola e as coisas dele”, relatou ela, que mora na Bahia.

