Mãe de três, influenciadora e empresária: qual o valor da fortuna milionária de Virginia?

Na semana passada, a influenciadora Virginia Fonseca, 24, que já é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e de Maria Flor, de 1 ano, usou as redes sociais para anunciar que está grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, 25.

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez. 2024 começou com TUDO!!!”, escreveu ela na legenda da publicação com um carrossel de registros em família.

“Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque amor vai ter de sobra!!!!”, completou.

Virginia é um fenômeno nas redes sociais. Ela é considerada a influenciadora digital número 1 no Brasil quando o assunto é influência. Só no seu perfil no Instagram – ela tem mais de 45 milhões seguidores. No ramo empresarial tem faturado alto com diversas publicidades e nas suas empresas de maquiagem e produtos infantis.

A IstoÉ Gente foi procurar saber o valor do patrimônio de Virginia e te conta abaixo. Confira!

Qual o valor da fortuna de Virginia?

Além de influenciadora, Virginia Fonseca é empresária. Em três meses, ela faturou R$ 17,4 milhões com as vendas do perfume VF. Foram 110 mil unidades do produto vendidas ao preço de R$ 199 cada. “Faturamos esse número com um único perfume que as pessoas nem sequer sentiram o cheiro”, disse a influenciadora à Forbes Brasil.

Em 2021 nasceu a ‘WePink’, empresa de Virgínia, que começou com uma linha de skincare e hoje possui 11 produtos de cuidados para o corpo e cabelo. De acordo com ela, a empresa teve mais de R$ 168 milhões de faturamento em 2022.

No primeiro mês de operações, a WePink teria faturado R$ 10 milhões. No ano passado, o faturamento ultrapassou a casa dos R$ 168 milhões — segundo a própria Virgínia, em publicação feita na web em janeiro deste ano.

Com milhões de seguidores no Instagram e mais de 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a loira ainda fatura muita grana com publicidades de outras marcas.

