Mãe de suposta filha do Neymar faz publicação no Dia das Crianças: ‘Que um dia possa encontrar seu pai’

13/10/2024 - 9:55

A modelo húngara Gabriella Gaspar, que afirma ter uma suposta filha de 10 anos com o jogador de futebol Neymar Jr., publicou fotos da garota nas redes sociais em comemoração ao “Dia das Crianças”, no sábado, 12, e falou sobre a vontade de que a menina possa conhecer e conviver com o pai dela.

“Princesa Jasmin, neste ‘Dia das Crianças’ quero que saiba que seus sonhos são especiais e que é lindo acreditar no amor e na conexão. Espero que um dia você possa encontrar seu pai e viver momentos incríveis juntos”, iniciou a publicação.

“Continue sonhando e acreditando, porque o amor sempre encontra um jeito de se manifestar. Feliz Dia para você e para as crianças do mundo inteiro. Post autorizado pela mamãe, Gabriella Gaspar”, continuou o post, em colaboração com uma empresa de roupas infantis brasileira.

Gabriella afirma ter conhecido Neymar em 2013, quando a seleção brasileira jogou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. De acordo com o jornal “O Globo”, a modelo entrou na Justiça para tentar comprovar a suposta paternidade, o jogador já disponibilizou material genético, mas o resultado ainda não tem data para sair.