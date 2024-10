Mãe de suposta filha de Neymar mostra criança no hospital: ‘Esse dia chegou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 14:54 Para compartilhar:

Gabriella Gáspár, modelo húngara que diz ter tido uma filha com Neymar, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 22, para mostrar a menina, Jázmin Zoé, de 10 anos, no hospital. Ela move um processo na Justiça para obrigar o jogador de futebol a se submeter a um exame de DNA.

Nas imagens, publicadas nos Stories do Instagram, a menina aparece deitada em uma cama hospitalar, aparentemente recebendo soro. A mãe também mostrou que a garota está usando uma pulseirinha de paciente.

+Mãe de suposta filha do Neymar faz publicação no Dia das Crianças: ‘Que um dia possa encontrar seu pai’

+Mãe de suposta filha de Neymar Jr. desabafa sobre desconfiança: ‘Nunca mentiria’

“Esse dia chegou. Você ficará bem em breve, minha princesa”, escreveu a modelo, em português.

Atualmente, Gabriella trabalha como estoquista em Budapeste, capital da Hungria. Ela afirma que a criança é fruto de um romance que ela teve com Neymar, em 2013, e já chegou a declarar que o romance aconteceu quando o jogador namorava a atriz Bruna Marquezine.

A ex-modelo deu entrada na Justiça brasileira pedindo o reconhecimento da suposta paternidade da filha. Segundo ela, entraves burocráticos estão dificultando a realização do exame de DNA.