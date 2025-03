Mãe de suposta filha de Neymar Jr. fala sobre festa em sítio: ‘Acreditem em mim’

Gabriella Gáspar, a húngara que diz ter uma filha com Neymar Jr., Jázmin Zoé, de 10 anos, usou as redes sociais para comentar sobre a polêmica envolvendo o jogador de futebol brasileiro e uma festa em um sítio.

Rumores dão conta de que o craque do Santos teria participando de uma festa privada com mulheres que teriam sido contratadas para “entreter” os convidados.

Nos Stories do Instagram, Gabriella declarou: “Espero que as pessoas acreditem em mim agora. É triste a pessoa gastar R$ 20 mil com ‘essas garotas’ e não pagar uma passagem para a filha ir para o Brasil realizar o exame de DNA. E para quem fala que não aceitei fazer o exame , isso é mentira. Estou aguardando até agora ser chamada para levar minha filha”.

E completou: “Aí aparece outra mulher grávida dele e somos tachadas de golpistas, interesseiras. E as crianças sofrem ataques virtuais que não merecem. Já escrevi diversas vezes e escreverei agora que nunca menti e nunca mentirei. Especialmente sobre algo tão importante como quem é o pai da minha filha”.

Gabriella afirmou ainda que os ataques virtuais que sofre são frequentes desde que falou sobre a paternidade da filha publicamente.

“Ainda recebo muitas mensagens ofensivas, embora não tenha magoado ninguém. Mas o mais triste é que não obtemos resposta. Estamos realmente ansiosos por isso”, concluiu.