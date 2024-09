Mãe de suposta filha de Neymar Jr. desabafa sobre desconfiança: ‘Nunca mentiria’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 14:43 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 20, Gabriella Gáspár voltou a falar sobre a desconfiança que criaram em cima de sua família a respeito da paternidade de Jázmin Zoé, de dez anos de idade. A modelo húngara reafirma que a menina é filha de Neymar Jr.

Por meio do Instagram, ela compartilhou um desabafo em português, dizendo que jamais mentiria sobre um assunto tão sério como a identidade do pai de sua filha.

“Infelizmente, as pessoas ainda me machucam ou enviam mensagens ofensivas. Tenho que escrever novamente, essas dores são muito ruins para nós. Eu nunca mentiria sobre algo tão importante, não faria de mim mesma uma palhaça”, iniciou.

No desabafo, Gabriella também deu a entender que há uma pessoa próxima ao jogador de futebol que estaria dificultando o processo para o reconhecimento da suposta paternidade de Jázmin e o contato dele com a caçula, Helena, fruto de um envolvimento com Amanda Kimberlly.

“Há uma pessoa que acredito estar influenciando toda a situação. Por isso, dois filhos inocentes não podem estar no coração do pai. Nunca machuquei ninguém e nunca farei, mas não entendo por que eles nos machucam”, disparou.

“Minha filha está esperando pacientemente por respostas. Além disso, muito obrigada àqueles que são bons conosco”, completou.

Gabriella entrou na Justiça brasileira com um pedido para que seja realizado um exame de DNA, a fim de confirmar se o atleta é realmente o pai da menina.

“Não tenho muitos recursos financeiros para levar Jázmin ao Brasil para fazer um teste de DNA. O processo decorre sobre a confidencialidade do tribunal. Não posso dar muitas informações”, disse ela recentemente.

Veja a postagem abaixo: