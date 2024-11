Mãe de suposta filha de Neymar critica jogador e Bruna Biancardi: ‘Todos os filhos são tratados iguais?’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 13:57 Para compartilhar:

Gabriela Gáspár, que é mãe de Jázmin Zoé, suposta filha de Neymar Jr., fez um post no Instagram no qual critica o jogador por ignorar os demais filhos fora do relacionamento com sua atual companheira, Bruna Biancardi. No entanto, ela não cita nomes.

“Um pai que tem 4 filhos, parece que apenas uma é desejada e amada. Enquanto os outros são desprezados.” “Banca amigos, namorada, família da namorada e não ajuda a outra filha” e “leva a família toda de primeira classe (e no) jatinho particular, enquanto isso, a outra filha não assumida não tem nem passaporte”.

Para ela, Carol Dantas, mãe de Davi, leva uma vida sem ostentação e luxo. Helena, a filha caçula do jogador com Amanda Kimberly, também é ignorada. A culpa seria de Biancardi.

“Todos os filhos são tratados iguais? Sabemos que não, a vaidade da namorada afasta o pai”.

A húngara ressalta que Bruna faz discursos lindos na internet para demonstrar que apenas a filha dela, a Mavie, foi planejada e, desta maneira, especial. Além disso, acrescenta que atual de Neymar mudou sua aparência para parecer Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador.

“E ainda falam que eu quero dinheiro, ela [Bruna] criou uma personagem de perfeita e vítima, afastou a família do namorado e aproximou a dela. Cortou o cabelo para parecer a ex, fez rinoplastia, ela criou um personagem.”

