Mãe de Sérgio Hondjakoff diz que filho está aceitando o tratamento: ‘Vamos que vamos’

Carmen Lucia Hondjakoff, mãe do ator Sérgio Hondjakoff, contou que o ator está indo bem na clínica de reabilitação. Em entrevista à Quem desta segunda-feira (27), ela se mostrou otimista. “Ele está aceitando o tratamento, graças a Deus. E vamos que vamos, com fé que essa vai ser a última internação da vida dele!”, disse. Contudo, ela prefere não se precipitar. “É muito cedo para fazer previsões. Só para desintoxicar leva uns três meses”, analisou.

Sérgio Hondjakoff foi internado no início do mês depois de um surto de abstinência em que ameaçou o pai enquanto fazia uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Na época, Rafael Ilha, que também passou por clínicas de reabilitação em razão de problemas com drogas, ajudou a família a conseguir a internação na clínica em Sorocaba, em que ele também esteve.